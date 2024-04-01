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12:57, 1 апреля 2024Силовые структуры

Бывшего заместителя российского министра задержали за миллионную взятку

В Иркутской области полиция задержала бывшего замминистра лесного комплекса

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Иркутской области полиция задержала бывшего заместителя министра лесного комплекса региона за миллионную взятку. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном главке МВД.

Следователи возбудили уголовное дело по трем статья, среди которых 290 и 291 («Дача и получение взятки») УК РФ.

По версии следствия, бывший чиновник в августе 2022 года получил три с половиной миллиона рублей от руководителя лесопромышленного предприятия за подписание мирового соглашения, позволяющего компании возобновить ранее расторгнутый договор аренды лесного участка площадью свыше 50 тысяч гектаров, а также иную помощь.

Ранее владелец группы компаний «Гранель» Ильшат Нигматуллин стал фигурантом уголовного дела о коррупции.

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