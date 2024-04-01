Одного из крупнейших девелоперов России обвинили в коррупции

Владелец ГК «Гранель» Нигматуллин стал фигурантом уголовного дела о коррупции

Владелец группы компаний (ГК) «Гранель» Ильшат Нигматуллин стал фигурантом уголовного дела о коррупции. Об этом сообщили «Ведомости».

В отношении девелопера возбудили дело по статье 291 («Дача взятки») УК РФ. Суд запретил ему совершать определенные действия. Собеседник издания заявил, что это «облегченная версия» домашнего ареста, так как днем мужчина может выезжать в город, работать в офисе, но вечером должен быть дома. По некоторым данным, Нигматуллину уже предъявили обвинение.

По аналогичной статье в октябре 2023 года был задержан вице-президент ГК «Гранель» Дмитрий Адушев. Он находится под стражей до 11 апреля. Один из бывших сотрудников компании заявил, что владелец и некоторые топ-менеджеры «Гранель» «пытались решить вопрос с претензиями Федеральной налоговой службы», а потом появилось уголовное дело.

По информации Единого ресурса застройщиков, ГК «Гранель» является 16-м крупнейшим застройщиком в России.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе госкорпорации «Росатом» Геннадия Сахарова по делу о взятке.