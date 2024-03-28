Суд арестовал директора «Росатома» Сахарова за получение особо крупной взятки

В Москве суд арестовал директора «Росатома» Сахарова за получение крупной взятки

Басманный суд Москвы арестовал директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе госкорпорации «Росатома» Геннадия Сахарова по делу о взятке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Сахаров пробудет под стражей до 26 мая. Ему вменяется часть 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

Ранее сообщалось, что по делу также задержан первый замгенерального директора «Оргэнергострой» Элгуджи Кокосадзе. Ему вменяется статья 291 («Дача взятки должностному лицу») УК РФ.