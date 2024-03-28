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20:04, 28 марта 2024Силовые структуры

Директора «Росатома» задержали по делу о получении особо крупной взятки

В Москве задержали директора «Росатома» Сахарова за получение крупной взятки
Геннадий Сахаров

Геннадий Сахаров. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Москве задержали директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе госкорпорации «Росатома» Геннадия Сахарова по делу о взятке. Об этом сообщает ТАСС.

Сахарову предъявили обвинение по части 6 статье 290 («Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере») УК РФ. Также вместе с ним задержали первого замгенерального директора «Оргэнергострой» Элгуджи Кокосадзе. Ему вменяется статья 291 («Дача взятки должностному лицу») УК РФ.Следствие будет ходатайствовать об их аресте.

Ранее сообщалось, что российский полицейский поставил 500 мигрантов на учет за взятку.

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      Илона Палей
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