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20:55, 29 апреля 2024Силовые структуры

Стали известны подробности дела против задержанного главы нижегородской гордумы

Задержанный глава гордумы Нижнего Новгорода Лавричев подозревается в хищении
Начало событий в новости Появились данные о задержании в ДНР спикера нижегородской гордумы

Фото: Степан Кулинич / Коммерсантъ

Задержанный в Донецкой Народной Республике глава городской думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев подозревается в хищении 14 миллионов рублей. Об этом сообщает «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале со ссылкой на источник.

По информации канала, политик подозревается в хищении денег, выделенных в рамках госконтракта Арзамасскому приборостроительному заводу. Уточняется, что ранее Лавричев являлся директором предприятия. Так же, он может быть причастен к присвоению денег, предназначенных для закупки медицинского оборудования. По предварительным данным, сумма причиненного ущерба составляет 14 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Олег Лавричев был задержан в ДНР, когда ожидал прибытия конвоя с гуманитарной помощью.

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      Анна Габай
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