Появились подробности дела против задержанного в ДНР главы нижегородской гордумы

Главе гордумы Нижнего Новгорода Лавричеву вменяют растрату на 22 миллиона

Задержанному в Донецкой Народной Республике (ДНР) главе городской думы Нижнего Новгорода Олегу Лавричеву вменяют растрату на 22 миллиона рублей. Подробностями дела поделился сам политик в зале суда, передает ТАСС.

«Якобы произошла растрата денежных средств при приобретении медицинского оборудования для маммографии, — пояснил председатель гордумы. — Меня в этом не убедили, следствие и суд разберутся».

Более того, появилась информация, что растрата произошла при приобретении аппаратов УЗИ и рентгена 2018-2019 годах. Лавричев подозревается в хищении денег, выделенных в рамках госконтракта Арзамасскому приборостроительному заводу.

Ранее сообщалось, что Олег Лавричев был задержан в ДНР, когда ожидал прибытия конвоя с гуманитарной помощью.

