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13:45, 30 апреля 2024Спорт

Украинская спортсменка-чемпионка угрожала соотечественникам ударами России

Чемпионка Украины по гребле Алейникова нецензурно оскорбила соотечественников

Кадр: @alsuuu_mua

Чемпионка Украины по академической гребле Алсу Алейникова на странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) угрожала соотечественникам. Позднее она удалила пост.

Спортсменка нецензурно оскорбила украинцев и назвала жителей Днепра нищими, которые едят только сало и сосиски. Также она угрожала российскими ударами. «Вам от России еще так прилетит», — написала Алейникова.

Также спортсменка написала, что в скором времени уедет в Дубай, пока ее соотечественники будут прятаться по бомбоубежищам. В ответ на это пользователи обвинили ее в коллаборационизме.

Алейникова — мастер спорта Украины. Атлетка становилась чемпионкой страны в 2017, 2018 и 2019 годах в своих возрастных группах. Она является дочерью депутата Днепропетровского областного совета восьмого созыва от партии «Слуга народа» Дины Мифтахутдиновой, которая также является олимпийской чемпионкой 1996 года в Атланте.

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      Андрей Стрельцов
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