Выявлен разрушающий рак штамм марихуаны

Исследователь Мэтт Дун из Университета Ньюкасла и Хантера в Австралии обнаружил, что определенный модицифированный штамм каннабиса способен разрушить некоторые типы раковых клеток, не вредя при этом клеткам организма человека. Об этом сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайте университета.

Эксперимент проводился в течение трех лет совместно с Австралийской группой естественной терапии (ANTG) с целью разработать штамм марихуаны и протестировать возможность его потенциал при лечении рака. Для исследования использовались лейкемические клетки. Ученые обнаружили, что каннабис делал раковые клетки более чувствительными и в то же время не убивал ни клетки костного мозга, ни здоровые лейкоциты.

Таким образом, исследователи выявили потенциал марихуаны именно в качестве средства для лечении рака, а не просто средства для облегчения протекания заболевания. Модифицированный сорт более эффективен, обладает низкой токсичностью и имеет меньше побочных эффектов, что потенциально делает его идеальной дополнительной терапией в сочетании с другими противораковыми средствами, отмечают ученые.

При этом авторы исследования отметили, что открытие не свидетельствует о полной победе над раком. Ученым предстоит изучить механизм, делающий раковые клетки чувствительными, а здоровые — нет. Они также подчеркнули, что выявленный ими штамм каннабиса еще не готов к клиническому применению в качестве противоракового средства.