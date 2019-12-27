В Италии разрешили выращивать марихуану

В Италии отменили наказания за выращивание марихуаны в малых объемах. Об этом сообщает агентство Agi.

Подчеркивается, что разрешение касается только тех, кто будет использовать растение в личных целях, не распространяя его. Издание уже назвало решение итальянского суда эпохальным.

По мнению Agi, власти опасаются, что это создаст больше возможностей для торговли наркотиками. Раньше выращивание каннабиса считалось преступлением, причем независимо от количества растений и характера использования выращенного продукта.

19 декабря коллегия по уголовным делам Верхнего кассационного суда предварительно постановила не считать незаконным домашнюю культивацию растения. Окончательное решение последует позже.

В 2016 году итальянским фермерам разрешили выращивать коноплю с пониженным содержанием тетрагидроканнабинола. Еще раньше, в 2013-м, власти Италии разрешили использовать марихуану по медицинскому рецепту. Ее применяют как лекарство от тошноты при химиотерапии, для улучшения аппетита у больных СПИДом, а также при хронических болях и мышечных спазмах.

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