В Нидерландах задумались о запрете марихуаны для туристов

В Нидерландах могут ввести запрет на посещение туристами кофешопов — заведений, имеющих разрешение на публичную продажу конопли и продуктов из нее. С таким предложением к властям обратилась одна из политических коалиций страны, передает агентство «Москва» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что таким образом политики намерены избавиться от имиджа страны, где «можно употреблять наркотики и веселиться». В настоящее время присутствие туристов в таких заведениях «терпят» из опасения, что они начнут покупать интересующую продукцию у уличных торговцев.

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Известно, что некоторые владельцы кофешопов в отдельных регионах страны уже ввели соответствующие ограничения. «И эта практика признана успешной», — подчеркивается в сообщении. Предполагается, что контроль за исполнением запрета будет осуществляться путем проверки у посетителей удостоверений личности. Окончательное решение по данному вопросу местное правительство объявит до конца текущего года.

Марихуана в Нидерландах официально разрешена. Ее употребление относится к проблемам здравоохранения и не является преступлением.

17 февраля сообщалось, что мэр Амстердама Фемке Халсема призвала реформировать знаменитый Квартал красных фонарей — городской район, в котором процветает секс-индустрия. Она заявила, что превращение проституции в туристическую достопримечательность унизительно и недопустимо.

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