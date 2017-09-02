Голландия без плюх

В отличие от Амстердама Роттердам устремлен вверх. В этом, пожалуй, его главное отличие. По всему городу высятся футуристические небоскребы и дома самых причудливых геометрических форм, которые, однако, органично смотрятся рядом с особняками, сохранившимися в историческом центре. Роттердам можно смело назвать городом будущего, который способен удивить даже бывалых путешественников.

Путь практически любого туриста, путешествующего по Роттердаму, начинается с Центрального вокзала. И он заслуживает отдельного внимания: крыша здания Rotterdam Centraal выполнена в форме бумеранга из нержавеющей стали и дерева. Железнодорожный вокзал обслуживает не только междугородние и международные поезда, но еще и метрополитен, а также трамвайные и автобусные рейсы.

Передвигаться по городу можно любыми удобными способами, однако тем, кто привык к пешим прогулкам, не составит труда обойти его на своих двоих. К тому же все достопримечательности расположены достаточно близко друг в другу.

Начнем с главного: визитная карточка города — 185-метровая Евромачта. Башня была построена по проекту голландского архитектора Хью Маасканта для цветочной выставки Флориад-1960. С ее смотровой площадки можно разглядеть весь город. В ясную погоду видимость составляет до 30 километров: поговаривают, что на горизонте можно увидеть даже Гаагу.

Помимо смотровой площадки в башне находится панорамный ресторан, а также мини-отель с несколькими номерами класса люкс. Имейте в виду, что наличные здесь не принимают: с сентября 2014 года оплата входных билетов (9,75 евро) — только банковскими картами.

Другой символ — вантовый мост Эразма, соединяющий южную и северную часть города. Он считается самым большим и самым тяжелым в Европе. Из-за необычной конструкции его называют «Лебедь-мост». Кстати, именно здесь проходили съемки некоторых сцен фильма «Кто я?» с участием Джеки Чана.

Со 185-метровой высоты Евромачты можно разглядеть весь город Фото: Елена Бурковская 1 /2

Исторического центра как такового в Роттердаме нет: город сильно пострадал в годы Второй мировой войны от атак немецкой авиации. Единственное место, позволяющее увидеть город таким, каким он мог быть, — Старая гавань Роттердама, основанная в 1350 году. Сегодня ее приспособили для прогулок туристов и местных жителей. Рядом с водоемом, где пришвартованы старинные баржи и парусники, сохранились старинные здания XVI-XVIII веков, в которых сегодня квартируют кафе и рестораны. Здесь же находится Белый дом (не имеет никакого отношения к политике), который на момент постройки в 1898 году был самым высоким (43 метра) зданием в Европе.

Необычные архитектурные формы Роттердама ломают представления о Голландии как о стране со старинными улочками и пряничными домиками вдоль каналов. Яркий тому пример — дом-карандаш и кубические дома, построенные по новаторскому проекту архитектора Пита Блома. В этих на первый взгляд непригодных для комфортного обитания геометрических фигурах живут люди. Они не отказывают любопытным туристам в экскурсиях по своему необычному жилищу.

Попадая в Маркет-холл, понимаешь, что оказался в гастрономическом раю Фото: View Pictures / REX / Shutterstock

Здесь же, на улице Оверблаак, расположен музей Kijk-Kubus, в котором путешественники могут понять, каково это — жить в кубе. Стоимость билета — 2,5 евро для взрослых и 1,5 евро для детей.

Через дорогу от кубических домов расположился Маркет-холл (The Market Hall), он же «Сикстинская капелла» Роттердама, на открытие которой приехала сама королева Нидерландов Максима. Футуристическое сооружение в форме арки еще до окончания строительства попало в топ-10 сногсшибательных зданий мира по версии CNN, которые просто необходимо увидеть каждому. Внутри Маркет-холла располагается не только рынок, но и жилые апартаменты, а также подземный паркинг.

Попадая внутрь, понимаешь, что оказался в гастрономическом раю: на территории крытого рынка, который стал настоящим местом паломничества гурманов, находятся не только кафе с кухнями различных стран мира, но и продуктовые лавки с сочной зеленью, свежими овощами, экзотическими фруктами и специями. Здесь же можно перекусить, приобрести голландские сыры или, скажем, выпить чашечку кофе.

Дом-карандаш и кубические дома, построенные по новаторскому проекту архитектора Пита Блома Фото: Елена Бурковская

Еще одна интересная деталь: во время строительства на глубине семи метров рабочие откопали средневековую деревню. Из раскопок позже создали экспозицию, которая расположена на подземной парковке.

В двух шагах от Маркет-холла находится протестантская церковь Святого Лаврентия, единственное в городе здание, уцелевшее со времен Средневековья. Строительство храма началось в 1449 году, а закончилось почти век спустя — в 1525 году. Во время Второй мировой войны собор был частично разрушен. Развалины хотели окончательно снести, однако местные жители приняли решение восстановить храм, и в 1968 году он снова открыл двери для прихожан. Сегодня на территории церкви находится самый большой в Нидерландах орган, кафе, арт-пространство, инсталляция из зеркал и стена с электрическими лампами, напоминающими свечи. Стоимость посещения экспозиции с аудиогидом — три евро для взрослых, два евро для подростков, а дети до 12 лет могут попасть сюда бесплатно. Подъем на башню обойдется в пять евро для взрослых и три с половиной для детей. Сэкономить можно, приобретя комбинированный билет, включающий посещение музея и башни.

Как и во многих городах мира, в Роттердаме есть специальная туристическая карта Rotterdam Welcome Card. Она включает не только безлимитный проезд в общественном транспорте (метро, трамвай и автобус), но и позволяет сэкономить до 25 процентов при посещении более 50 достопримечательностей города. Карту можно оформить на срок от суток до трех, минимальная стоимость — 11 евро.

Как добраться

Прямых рейсов из Москвы в Роттердам нет, поэтому проще всего для начала добраться до Амстердама. Из московского аэропорта Шереметьево в один из крупнейший авиахабов Европы ежедневно выполняет прямые рейсы авиакомпании «Аэрофлот» и KLM. Минимальная стоимость прямого перелета в обе стороны — 10 тысяч рублей, рейсы с пересадкой можно найти на две тысячи дешевле.

По прибытии в Амстердам необходимо пересесть на электричку, следующую из международного аэропорта Схипхол до станции Amsterdam Centraal (цена билета — 4,2 евро, время в пути — 17 минут), оттуда — на пригородный поезд голландского перевозчика Nederlandse Spoorwegen, следующий до станции Rotterdam Centraal. Поезда курсируют между городами постоянно: если не успели на один, тут же можно сесть на другой. Стоимость билета в вагон второго класса — 15,2 евро. В качестве приятного бонуса — высокоскоростной WI-FI, удобные кресла, отличные панорамы и совсем не утомительный маршрут: всего 1 час 15 минут в пути.

Единственное место, позволяющее увидеть город таким, каким он мог быть, — Старая гавань Фото: Елена Бурковская

Где пообедать

За атмосферой, высокой кухней и панорамным видом на реку Маас и мост Эразма отправляйтесь в ресторан HMB, расположенный в небоскребе De Rotterdam. В 2017 году авторитетный гид Lekker включил HMB в сотню лучших ресторанов Голландии. Цены на блюда — от 5 до 24 евро, в винной карте более 100 наименований напитков со всего мира.

За морепродуктами и свежей рыбой можно отправиться в лучший ресторан средиземноморской кухни — Zeezout. Популярное среди туристов и местных жителей заведение начинает работу во второй половине дня, столик лучше бронировать заранее. За ужин на двоих с вином придется выложить около 100 евро.

Путешественников с ограниченным бюджетом все дороги ведут в вышеупомянутый Маркет-холл, где пообедать можно и за 10 евро.

Что привезти

Миниатюрные ветряные мельницы, клоги (традиционные деревянные башмачки) и, конечно, голландские сыры. Имейте в виду, что в Роттердаме цены заметно ниже, чем в Амстердаме. Скажем, полкилограмма традиционного козьего сыра сорта Old Amsterdam можно приобрести за 20 евро.

Где остановиться

Самые выгодные предложения в Роттердаме разлетаются как горячие пирожки. Если хотите сэкономить и не упустить оптимальные варианты проживания, лучше планируйте поездку заранее.

Так, за номер в пятизвездочном отеле Rotterdam Marriott придется отдать как минимум девять тысяч рублей.

Чуть дешевле обойдется пребывание в отеле категории три звезды: к примеру, за ночь в сетевом Ibis Rotterdam City Centre туристам придется заплатить около 5,7 тысячи рублей.

Тем, кто привык чувствовать себя как дома, подойдут апартаменты: отдельная комната на Airbnb обойдется примерно в три тысячи рублей.

Ну, а те, кто не прочь сэкономить и переночевать в самом настоящем кубе, могут остановиться в популярном хостеле StayOkay Rotterdam: койко-место в общем номере — от 1750 рублей в сутки.