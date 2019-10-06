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Нидерланды отказались называть себя Голландией

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Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия. Об этом сообщает The Guardian.

Такое решение было обозначено в рамках обновления имиджа страны. Власти считают, что Голландия у всех ассоциируется с наркотиками и Кварталом красных фонарей (городской район, в котором процветает секс-индустрия — прим. «Ленты.ру»).

Отмечается, что Нидерланды хотят представлять себя как «разработчиков передовых технологий для решения глобальных проблем». Кроме того, правительство планирует усилить туристическую привлекательность других городов, помимо Амстердама.

По данным издания, название Нидерланды будут активно использовать в 2020 году во время Олимпиады в Токио и на песенном конкурсе «Евровидение-2020».

В феврале мэр Амстердама Фемке Халсема призвала реформировать знаменитый Квартал красных фонарей. Она заявила, что превращение проституции в туристическую достопримечательность унизительно и недопустимо. По словам Халсемы, поток туристов затрудняет работу проституток в районе и ставит под угрозу их безопасность. Она добавила, что амстердамская традиция открытой секс-индустрии все больше связана с унижением женщин путешественниками.

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