Люка Скайуокера арестовали за марихуану

Житель американского штата Техас Люк Скайуокер был арестован за хранение марихуаны. Инцидент произошел за день до премьеры нового фильма фантастической киноэпопеи «Звездные войны», сообщает интернет-портал News 4 San Antonio.

Тезка одного из персонажей «Звездных войн» Люк Аарон Скайуокер Секстон (Luke Aaron Skywalker Sexton) 15 декабря был задержан в собственной машине на севере города Сан-Антонио. Внимание полиции привлекло отсутствие номерных знаков у автомобиля 19-летнего молодого человека. Сотрудники правоохранительных органов подошли к машине и почувствовали запах марихуаны, за хранение которой Скайуокер и был арестован.

Правонарушитель признал вину, его оштрафовали на две тысячи долларов (около 120 тысяч рублей). В тот же день его отпустили.

В Техасе действуют одни из самых строгих законов о наркотиках в США: за хранение некоторых веществ можно получить до полугода тюрьмы.

Джедай Люк Скайуокер является центральным персонажем «Звездных войн». На сегодняшний день киноэпопея включает в себя девять эпизодов основной саги: оригинальная трилогия (1977-1983), трилогия-приквел (1999-2005) и трилогия-сиквел (2015-2019). Премьера девятого эпизода «Скайуокер. Восход» состоялась 16 декабря в США.

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