Названа новая «мировая столица» марихуаны

Нидерланды уступают США позиции на рынке марихуаны и в течение нескольких лет окончательно лишатся своего статуса «мировой столицы» каннабиса. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов.

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Марихуану стали продавать в Нидерландах в специальных кофешопах еще в 1970-х годах. Многие годы страну называли мировой столицей марихуаны: хотя трава технически запрещена, закон не преследует людей за хранение до пяти граммов. Однако в 2000-х Нидерланды стали сдавать позиции на глобальном рынке из-за отказа от полного легалайза и слабой поддержки отрасли со стороны властей.

Другой причиной потери лидерства со стороны Нидерландов стала либерализация новых рынков, среди них агентство называет США и Канаду. По состоянию на начало 2020 года в США уже 11 штатов легализовали марихуану. Канада в 2018 году стала второй после Уругвая страной, которая полностью легализовала каннабис. Это привело к оттоку бизнеса каннабиса из Нидерландов в Америку.

Голландские власти пытаются остановить упадок отрасли и придать новый импульс развитию бизнеса. В частности, они дают компаниям, занимающимся каннабисом, право на расширение своих сетей и открытие новых кофешопов. Однако эксперты утверждают, что меры приняты слишком поздно. Так, по словам директора по маркетингу нидерладской компании Sensi Seeds Дэвида Дюкло, страна сможет оставаться мировой столицей каннабиса еще максимум несколько лет, а затем неизбежно уступит место другим государствам.

По оценке Дюкло, вероятность того, что недавно получившие лицензию местные компании смогут конкурировать с американским бизнесом или нелегальными голландскими торговцами, низкая. Потеря Нидерландами лидерства на рынке каннабиса обойдется стране в миллиарды долларов, убежден эксперт.

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