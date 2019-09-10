Российский олигарх занялся марихуаной и заработал миллиард

Владелец «Ренессанс страхования» Борис Йордан стал миллиардером, построив крупнейшего в США производителя медицинской марихуаны. Как сообщает Forbes, его состояние оценивается в 1,2 миллиарда долларов.

Основу состояния бизнесмена составляет пакет акций американского производителя марихуаны Curaleaf. В конце 2018 года компания вышла на канадскую биржу (IPO проводилось в Канаде, поскольку на федеральном уровне в США марихуана не легализована — прим. «Ленты.ру»). Ей удалось привлечь 400 миллионов долларов и достичь капитализации в четыре миллиарда, таким образом компания стала самым крупным игроком на рынке.

Материалы по теме Дуйте к нам США и Канада воюют за марихуану. Победит тот, у кого больше

В 2019-м Curaleaf купила самого крупного на тот момент частного оператора на рынке каннабиса GR Companies. В результате компания расширила свое присутствие на рынке с 12 до 19 штатов и увеличила потенциальную клиентскую базу до 177 миллионов человек.

Борис Йордан — владелец «Ренессанс страхования», бывший глава телеканала НТВ и холдинга «Газпром Медиа». В Curaleaf Йордан вложился в 2017-м, объем его инвестиций составил 100 миллионов долларов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



