Легальная марихуана впервые принесла прибыль

Канадская Aphria стала первой крупной компанией по производству каннабиса, которая отчиталась о чистой прибыли, подняв свои акции на 32 процента в ходе торгов, пишет Bloomberg.

Компания заявила, что заработала к началу июня 15,8 миллиона канадских долларов (12 миллионов долларов США), а ее выручка составила 129 миллионов канадских долларов (97, 6 миллиона долларов США). Этот показатель превзошел самые высокие оценки аналитиков и вырос на 75 процентов по сравнению с предыдущим кварталом.

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Выручка от продаж рекреационного каннабиса составила 18,5 миллиона канадских долларов (14 миллионов долларов США), что на 158 процентов больше, чем в предыдущем квартале. Марихуаны продано на 5574 килограммов больше. Денежные затраты на выращивание одного грамма конопли упали с 1,48 (1,1 долларов США) до 1,35 канадских долларов (1.02 долларов США).

Данные результаты — настоящий прорыв для компании по сравнению с прошлым кварталом. Тогда Aphria сообщила о значительном снижении валовой прибыли и выручки, а также переводе 50 миллионов канадских долларов на свои латиноамериканские активы.

В компании рассказали, что рассчитывают получить чистую прибыль от 650 до 700 миллионов канадских долларов в 2020 году. Аналитики ожидают, что эта цифра достигнет 701 миллиона канадских долларов (530 миллионов долларов США).

Компания сейчас ищет стратегических партнеров в США, чтобы уверенно выйти на американский рынок. Врио исполнительного директора Ирвин Саймон сказал, что Aphria находится в поиске инвесторов для выстраивания длительных и взаимовыгодных отношений.

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