Опровергнуто распространенное заблуждение о марихуане

Подростки проявляют меньше интереса к употреблению марихуаны в тех штатах, где она полностью легализована — к таким выводам пришли исследователи из университета штата Монтана в США, сообщает CNN.

Ученые проанализировали наблюдения за здоровьем школьников старших классов с 1993 по 2017 год — данные о привычках более 1,4 миллиона подростков. Результаты исследования они опубликовали на сайте JAMA Network.

Им удалось проследить закономерность: в тех штатах, где каннабис полностью легализован, на 8 процентов упало число школьников, сообщивших о его употреблении в последние 30 дней, и на 9 процентов — число тех, кто употребляет марихуану регулярно.

Авторы считают, что это может быть связано с увеличением числа легальных точек продажи, где от покупателей требуют показывать документы.

При этом на вредную привычку никак не повлияли законы о медицинской марихуане: в штатах, где использование каннабиса для развлекательных целей все еще нелегально, такой динамики не наблюдается. Ученые не пытаются утверждать, что снижение интереса к веществу у подростков вызвано именно новыми законами — они лишь установили связь между этими тенденциями.

Журналисты CNN напомнили о других исследованиях: в штате Колорадо в 2018 году ученые не смогли установить какого-либо снижения в числе несовершеннолетних потребителей марихуаны. Она была полностью легализована властями штата в 2014 году.

Кроме того, процент школьников, употребляющих это психоактивное вещество, в целом значительно вырос за последние десятилетия: в 1991-м их было 0,6 процента, в 2017 году — уже 6,3 процента.

Каннабис разрешен для медицинского использования в 33 штатах США. В 10 штатах его можно употреблять в рекреационных целях, но нигде нельзя легально купить до 18-летнего возраста.

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