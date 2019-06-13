В американском штате обяжут брать на работу любителей марихуаны

С 2020 года в американском штате Невада будет запрещено отказывать претендентам в приеме на работу по причине того, что в их анализах обнаружена марихуана. Об этом сообщает CNN.

Это первый штат в США, правительство которого приняло такой закон. В большинстве штатов прохождение теста на наркотики может быть одним из условий собеседования.

«С ростом нашей индустрии легального каннабиса очень важно добиться того, чтобы экономические возможности оставались равными для всех невадцев, — заявил губернатор штата Стив Сайсолак. — Поэтому я подписал этот закон, в котором, конечно, есть разумные исключения».

Исключения сделают для пожарных, сотрудников скорой помощи, любых должностей, на которых необходимо управлять автомобилем, а также в любых других случаях, когда от будущего работника будет зависеть безопасность окружающих людей.

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Похожий закон в апреле приняли в Нью-Йорке: там работодателям теперь запрещено дискриминировать работников на основании того, что они употребляют марихуану. В нью-йоркском законе, впрочем, не говорится ничего о тестах на содержание вещества в крови.

В Неваде психоактивное вещество легализовали для немедицинского употребления в 2016 году. С 2017 года марихуану можно купить в специализированном магазине, если покупатель старше 21 года.

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