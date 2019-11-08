В Эстонии отказались от легализации марихуаны

Правительственная комиссия по профилактике употребления наркотиков Эстонии отказалась поддерживать легализацию марихуаны в стране. Об этом сообщает ERR.

Глава МВД Март Хельме считает, что легализация марихуаны стала бы для граждан сигналом, что употребление наркотиков признается в обществе. Вместо этого ведомство планирует продолжить профилактическую работу и борьбу с нормализацией употребления марихуаны.

«Любая позитивная кампания по поводу марихуаны повышает риск ее употребления среди молодежи примерно в десять раз», — подчеркнул Хельме. Он добавил, что особенно этому влиянию подвержены дети и подростки.

В августе сообщалось, что Люксембург станет первым государством Европы, где полностью легализуют марихуану.

Медицинское использование марихуаны и препаратов на ее основе разрешено в Чехии, Польше, Хорватии, ряде регионов Италии и некоторых других странах. В ряде государств Европы, в частности в Португалии и Австрии, действуют правила, декриминализирующие оборот каннабиса — допускается его употребление в специальных кафе, выращивание конопли в небольших количествах не преследуется. Кроме Люксембурга марихуана полностью легализована в Канаде, Уругвае и Парагвае.

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