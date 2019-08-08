В Европе впервые полностью легализуют марихуану

Люксембург станет первым государством Европы, где полностью легализуют марихуану. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Глава ведомства заявил, что запрет каннабиса больше не является актуальной политикой и поэтому требует пересмотра. Он призвал соседние страны Евросоюза также принять решение о легализации, так как статус запрещенного вещества подогревает интерес молодежи. В самом Люксембурге законодательные изменения вступят в силу в течение двух лет. Отмечается, что покупка марихуаны будет разрешена всем совершеннолетним подданным страны и не будет распространяться на иностранцев.

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Медицинское использование марихуаны и препаратов на ее основе разрешено в Чехии, Польше, Хорватии, ряде регионов Италии и некоторых других странах. В других государствах Европы, в частности в Португалии и Австрии, действуют правила, декриминализирующие оборот каннабиса — допускается его употребление в специальных кафе, также выращивание конопли в небольших количествах не преследуется. Полностью же легализовали марихуану Канада и Уругвай.

В июле Нью-Йорк стал 16 американским штатом, в котором декриминализовали марихуану. В то же время 11 штатов и столица — Вашингтон — легализовали ее употребление в личных целях. При этом, согласно федеральному законодательству страны, марихуана относится к запрещенным веществам: хранение даже небольшого количества конопли является незаконным.

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