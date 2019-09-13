Еще одна страна признала марихуану лечебной

Сенат Парагвая одобрил законопроект, который регулирует оборот наркотиков, и декриминализовал медицинское использование марихуаны. Об этом сообщает издание Ultima Hora.

В документе предусматривается, что люди, выращивающие и обрабатывающие марихуану для исключительно самостоятельного и медицинского потребления, будут освобождены от ответственности. При этом у человека должно быть свидетельство о заболевании, при котором возможно употребление медицинской конопли, подтвержденное Минздравом и соцслужбами.

РИА Новости передает, что парагвайским компаниям начнут выдавать лицензии на производство и контролируемую коммерциализацию медицинской марихуаны. Непосредственно в Минздрав будет поступать 2 процента произведенного товара — его бесплатно раздадут нуждающимся.

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Новые меры направлены на облегчение состояния больных, страдающих эпилепсией, онкологическими, дегенеративными прочими заболеваниями.

В августе сообщалось, что Люксембург станет первым государством Европы, где полностью легализуют марихуану.

Медицинское использование марихуаны и препаратов на ее основе разрешено в Чехии, Польше, Хорватии, ряде регионов Италии и некоторых других странах. В ряде государств Европы, в частности в Португалии и Австрии, действуют правила, декриминализирующие оборот каннабиса — допускается его употребление в специальных кафе, выращивание конопли в небольших количествах не преследуется. Полностью же легализовали марихуану Канада и Уругвай.

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