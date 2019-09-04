Тайную плантацию марихуаны случайно обнаружили во время велогонки

La Vuelta / YouTube

Съемка с вертолета во время шоссейной многодневной велогонки Вуэльта Испании помогла обнаружить секретную плантацию марихуаны. Об этом пишет портал 20 minutos, видео с соревнования доступно на YouTube.

Гонка заканчивалась в городе Игуалада в провинции Барселона в минувшую субботу, 31 августа. На видео с последних километров видны кусты на крыше одного из домов на улице Льейда. Ролик стал вирусным в сети.

Как сообщается, правоохранительные органы Каталонии (Моссос д'Эскуадра, Mossos d'Esquadra) через три дня после гонки изъяли в Игуаладе 40 кустов марихуаны. В то же время никаких арестов не производилось: по словам соседей, жители дома в конце недели уехали в неизвестном направлении с вещами и мебелью.

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