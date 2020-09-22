«Ленту.ру» оштрафовали на 800 тысяч рублей за статью о марихуановом бизнесе

Верховный суд России оставил в силе постановление Зюзинского районного суда Москвы, по требованию которого «Ленту.ру» оштрафовали на 800 тысяч за статью о марихуановом бизнесе в Европе. Об этом говорится в постановлении Верховного суда от 4 сентября 2020 года, поступившем в «Ленту.ру».

В статье под названием «Дурные деньги», опубликованной в марте 2019 года, говорилось о том, как марихуану выращивают и продают в тех странах, где это разрешено законом (в частности, в Великобритании, Германии, Италии и Швейцарии).

В статье анализировалось влияние каннабиса на сельское хозяйство этих стран, а также то, как легальный бизнес по выращиванию и продаже марихуаны влияет на рынок.

Согласно постановлению суда, в статье содержалось описание способов и преимуществ культивирования конопли — наркосодержащего растения, включенного в перечень растений, подлежащих контролю на территории России. Штраф был назначен в соответствии с санкцией части 1 статьи 6.13 кодекса об административных нарушениях — ответственность по ней предусмотрена за пропаганду или незаконную рекламу наркотических средств.

В нашей стране пока не готовы к адекватному дискурсу о наркотиках и наркополитике. А ведь без диалога власти и общества о гуманизации антинаркотического законодательства, декриминализации ряда наркотических веществ, легализации и построении легального бизнеса в этой сфере Россия и дальше останется страной, где каждый четвертый заключенный сидит по статье 228, дворы полны закладок, а даркнет-площадки ежегодно делают миллиарды на сломанных судьбах наркопотребителей Владимир Тодоров Директор по развитию медиа в Rambler Group, главный редактор «Ленты.ру»

В редакции подчеркивают, что «Лента.ру» всегда выступала против пропаганды наркотиков и их неосознанного употребления. В частности, в 2019 году вышло расследование «Ленты.ру» «Россия под наркотиками». Первая его часть посвящена началу в России самой мощной в мире войны за рынок наркотиков. Второй блок рассказывает о многомиллиардных заработках торговцев наркотиками в России. Третья часть повествует о том, как наркотики ломают судьбы простых россиян.

После спецпроекта «Ленты.ру» проблемой распространения наркотиков в сети заинтересовались в Государственной Думе, где прошли специальные слушания. Спустя несколько месяцев после выхода расследования, в декабре 2019 года, правительство одобрило законопроект об ужесточении наказания за пропаганду наркотиков в интернете.