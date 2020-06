Гвинет Пэлтроу представила свечу с запахом оргазма

Американская актриса Гвинет Пэлтроу во время интервью с Джимми Фэллоном представила свечу с запахом оргазма. Запись передачи опубликована на YouTube-канале The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Артистка показала продукт с надписью This smells like my orgasm («Это пахнет как мой оргазм») и указала, что он упакован в коробку с изображением фейерверков. Она предложила Фэллону подарить такой подарок жене.

Пэлтроу также напомнила, что ранее выпускала свечу с названием This smells like my vagina («Это пахнет как моя вагина»). По ее словам, товар пользовался бешеной популярностью. Звезда назвала свои товары панк-рокерским и феминистским заявлением.

Свеча стоимостью 75 долларов уже появилась в интернет-магазине Пэлтроу Goop. В описании говорится, что она содержит запахи грейпфрута, черной смородины, бергамота и розы.

В январе актриса рассказала, как появились свечи с запахом вагины. Она объяснила, что она вместе с парфюмером Дугласом Литтлом тестировала разные ароматы и в какой-то момент пошутила, что один из них напоминает запах ее гениталий. «Мы были под воздействием грибов. А нет, мы не были, не были», — рассмеялась знаменитость во время интервью. Она пояснила, что именно так и родилось странное название для ее нового продукта.

