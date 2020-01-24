Гвинет Пэлтроу порассуждала о свечах с запахом вагины и галлюциногенных грибах

Американская актриса Гвинет Пэлтроу в ходе интервью тедеведущему Сету Майерсу порассуждала о свечах с запахом вагины и галлюциногенных грибах. Запись передачи опубликована на YouTube-канале шоу Late Night with Seth Meyers.

Артистка, которая недавно выпустила свечи «Это пахнет как моя вагина», объяснила, что она вместе с парфюмером Дугласом Литтлом тестировала разные ароматы и в какой-то момент пошутила, что один из них напоминает запах ее гениталий. «Мы были под воздействием грибов. А нет, мы не были, не были», — рассмеялась знаменитость во время беседы с Майерсом. Она пояснила, что именно так и родилось странное название для ее нового продукта.

Пэлтроу также обсудила один из эпизодов своего документального шоу The Goop Lab, в котором участники ее команды пьют чай с галлюциногенными грибами. По мнению актрисы, в скором времени США легализует подобные запрещенные вещества для борьбы с посттравматическим стрессовым расстройством.

Ранее в январе звезда призналась в употреблении наркотика МДМА. По словам 47-летней артистки, она приняла наркотическое вещество вместе со своим супругом, 48-летним продюсером Брэдом Фалчуком. Пэлтроу уточнила, что это было крайне эмоционально.

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