Гвинет Пэлтроу случайно раскрыла сюжет следующих «Мстителей»

Американская актриса Гвинет Пэлтроу проспойлерила сюжет четвертого фильма франшизы «Мстители», продолжения «Войны бесконечности». Об этом в четверг, 10 мая, сообщает портал Segmentnext.

В фантастической киносерии Пэлтроу сыграла Пеппер Поттс, помощницу Тони Старка (Роберт Дауни-младший), более известного как Железный человек. Артистка заявила, что симпатия между Поттс и Старком перерастает в серьезные отношения.

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«Спустя десять лет после того, как она начала работать его ассистенткой, они поженятся и у них появится ребенок. Их отношения развивались так, как развиваются знаменитые романтические отношения», — призналась Пэлтроу.

8 мая режиссер ленты «Мстители: Война бесконечности» Джо Руссо объяснил скандальную сцену с Тором. Фильм вышел на экраны 3 мая и стал 19-й по счету картиной кинематографической вселенной Marvel.

Российская премьера четвертых «Мстителей» запланирована на 2 мая 2019 года.

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