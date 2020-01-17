Гвинет Пэлтроу призналась в употреблении МДМА

Актриса Гвинет Пэлтроу призналась в употреблении наркотика МДМА. Ее слова передает The Sun в пятницу, 17 января.

По словам 47-летней артистки, она приняла наркотическое вещество вместе со своим супругом, 48-летним продюсером Брэдом Фалчуком. Пэлтроу уточнила, что они сделали это в Мексике. «Это было крайне эмоционально», — добавила она.

Гвинет Пэлтроу — обладательница премий «Оскар» и «Золотой глобус». Она известна по ролям в фильмах «Железный человек», «Семь», «Талантливый мистер Рипли», «Мстители», «Влюбленный Шекспир» и «Семейка Тененбаум».

В октябре 2018 года актриса Софи Тернер призналась, что употребляла марихуану и принимала совместные ванны с Мэйси Уильямс по окончании съемочных дней, работая над «Игрой престолов».

В феврале 2017-го певец Робби Уильямс заявил, что употреблял марихуану в Букингемском дворце.

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