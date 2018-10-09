Санса из «Игры престолов» призналась в принятии ванны и наркотиков с Арьей

Актрисы Софи Тернер и Мэйси Уильямс употребляли марихуану и принимали совместные ванны по окончании съемочных дней, работая над «Игрой престолов». В этом Тернер призналась порталу Vulture.

«Мэйси и я всегда ночевали вместе, когда мы снимались. Или когда мы просто оказывались в одном городе. Мы просто сидели, ели, смотрели тупые видео и употребляли траву. Я не знаю, может, мой менеджер меня убьет за то, что я это рассказываю. Мы еще принимали совместные ванны и чесали друг другу лица косметическими кисточками. Это было весело», — поведала актриса.

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22-летняя Тернер сыграла в сериале «Игра престолов» Сансу Старк, а 21-летняя Уильямс — ее младшую сестру Арью. «Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Седьмой сезон завершился 28 августа 2017 года. Восьмая часть, съемки которой завершились в июле, станет финальной.

В октябре 2017-го Тернер объявила о помолвке. Сообщалось, что она выходит замуж за бывшего участника группы Jonas Brothers Джо Джонаса, с которым встречается с ноября 2016 года.

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