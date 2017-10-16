Сыгравшая Сансу в «Игре престолов» актриса объявила о помолвке

Британская актриса Софи Тернер, наиболее известная по роли Сансы Старк, помолвлена. Об этом она объявила в Instagram.

Она опубликовала фотографию обручального кольца. «Я сказала "да"», — подписала актриса свой пост.

I said yes. A post shared by Sophie Turner (@sophiet) on Oct 15, 2017 at 10:39am PDT

По данным Daily Mail, 21-летняя Тернер выходит замуж за 28-летнего музыканта и бывшего участника группы Jonas Brothers Джо Джонаса, с которым встречается с ноября 2016 года.

«Я сказала "да"» — также рекламный слоган марки средств для волос, лицом которой является актриса.

В сентябре о помолвке объявили актеры «Игры престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли, которые сыграли Джона Сноу и рыжеволосую одичалую Игритт соответственно.

В июле стало известно, что Софи Тернер впервые узнала об оральном сексе, когда читала сценарий «Игры престолов». На тот момент ей было 13 лет.