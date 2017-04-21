Опубликованы первые фотографии со съемок седьмого сезона «Игры престолов»

В сети появились первые фотографии со съемок седьмого сезона американского сериала «Игра престолов». Снимки опубликовала на сайте пресс-служба телеканала HBO.

На фотографиях в своих образах запечатлены, в частности, актеры Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер), Мэйси Уильямс (Арья Старк), Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен), Лена Хеди (Серсея Ланнистер), Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер), Элли Кендрик (Мира Рид), Эйдан Гиллен (Петир Бейлиш) и Конлет Хилл (Варис).

Джон Брэдли и Ханна Мюррей Фото: HBO 1 /13

Всего опубликовано 15 снимков.

Премьера новых эпизодов «Игры престолов» состоится на канале HBO 16 июля.

В конце марта создатели сериала выложили в сеть первый трейлер седьмого сезона. В трейлере появились главные персонажи сериала — Джон Сноу, Дейнерис Таргариен и Серсея Ланнистер.

Фэнтези-сериал «Игра престолов» выходит с 2011 года. На счету шоу 10 номинаций на премию «Эмми». Его литературной основой стал цикл книг Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». В июле 2016 года сообщалось, что сериал продлили на восьмой сезон, который станет последним.