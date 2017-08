Санса и Арья Старк повеселили фанатов «Акуной Мататой» в стиле «Игры престолов»

Актрисы Софи Тернер и Мэйси Уильямс, сыгравшие сестер Сансу и Арью Старк «Игре престолов», поучаствовали в шоу Carpool Karaoke. Девушек попросили исполнить известные песни так, как их исполнили бы герои сериала.

Поначалу Тернер эффектно проговорила слова «Акуны Мататы» из «Короля льва», а затем актрисы превратили в полный драматизма монолог песню Baby Got Back («Есть, за что подержаться») группы Sir Mix-a-Lot, начинающуюся со слов Oh, my, god. Becky, look at her butt («Боже мой! Бэкки, глянь-ка на ее зад»).

Видео за сутки набрало больше миллиона просмотров на YouTube. Фанаты сериала в комментариях советуют девушкам ладить в сериале так же, как и в жизни (Тернер и Уильямс подруги — прим. «Ленты.ру»). Поклонники сериала подали идею пригласить в шоу Эмилию Кларк, которая исполняет в «Игре престолов» роль Дейенерис Таргариен, и примирить персонажей сериала.

Кое-кто отметил, что Тернер неплохо водит, учитывая то, что она почти не смотрит на дорогу.