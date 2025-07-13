ТАСС: ВСУ хочет скрыть факт убийства майора Гладченко отцом пропавшего солдата

Отчаявшийся отец пропавшего солдата ВСУ расправился с майором психологической службы украинской армии, однако командование хочет скрыть преступление, чтобы не провоцировать родственников на новые нападения на офицеров. Об этом стало известно ТАСС из российских силовых структур.

В Харькове был обнаружен без признаков майор Юрий Гладченко из службы психологической поддержки 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, который отвечал за взаимодействие с родственниками пропавших без вести военнослужащих. В этой истории много невыясненных обстоятельств, которые прояснили родственники солдат ВСУ. Они рассказали, что Гладченко стал жертвой отчаявшегося из-за больших потерь отца, а командование ВСУ приказало скрыть этот факт, чтобы избежать мести других родственников военнослужащих.

Публичные угрозы уже поступали главе службы психологической поддержки 225-го отдельного штурмового полка, напомнил собеседник агентства. Вдовы и матери солдат осознали тяжесть ситуации с их насильно мобилизованными мужьями и сыновьями. Женщины стали публиковать в соцсетях персональные данные командного состава полка с призывами мстить им и их семьям.