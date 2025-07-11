Родные пропавших без вести солдат ВСУ призвали мстить командирам

ТАСС: Родные пропавших солдат ВСУ стали публиковать в сети данные офицеров

Родные и близкие военнослужащих 225-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ), пропавших без вести на сумском направлении, размещают в сети личные данные офицеров с целью мести. Об этом сообщают журналисты ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По данным собеседника, вдовы и матери солдат осознали тяжесть ситуации с их насильно мобилизованными мужьями и сыновьями. Как стало известно, убитые горем женщины стали публиковать в соцсетях персональные данные командного состава полка с призывами мстить им, в том числе через членов их семей.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали терять офицерский состав под Сумами. Незадолго до этого от силовиков появилась информация, что командование батальона ВСУ дезертировало на данном направлении, сбежав с позиций.