ВС России поразили ангар для сборки украинских беспилотников

Минобороны РФ: российские военные поразили ангар для сборки ударных дронов ВСУ

Российские военные поразили ангар для сборки легкомоторных ударных беспилотных самолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram.

Помимо ангара для сборки дронов российские военные атаковали два склада с военно-техническим имуществом ВСУ. Также были нанесены удары по украинской военной технике и живой силе в 108 районах, уточнили в ведомстве.

Для этого российская армия использовала оперативно-тактическую авиацию, ракетные войска и артиллерию.