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14:01, 30 апреля 2024Силовые структуры

Стримершу проверят на разжигание межнациональной розни за оскорбление русских

27-летнюю стримершу Касьяненко проверят на разжигание межнациональной розни

Кадр: Busya18plus / YouTube

Полиция Краснодарского края проверит 27-летнюю стримершу Ольгу Касьяненко на предмет разжигания межнациональной розни и дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, поводом для начала проверки стали высказывания и оскорбления девушки в интернете. Уточняется, что она ведет стримы под ником Busya18plus и в эфирах неоднократно допускала оскорбительные замечания в адрес представителей русской национальности.

Mash отмечает, что Касьяненко является уроженкой ДНР, последние годы проживает в Краснодарском крае.

Ранее глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина попросила правоохранительные органы проверить российского стримера Кашу (Kussia, настоящее имя — Владимир Буянов) на предмет реабилитации нацизма. По данным организации, стример дважды оскорбил российский город Мурманск.

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      Екатерина Улитина
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