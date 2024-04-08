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14:19, 8 апреля 2024Интернет и СМИ

Мизулина попросила проверить оскорбившего российский город блогера

ЛБИ обратилась в правоохранительные органы с просьбой проверить стримера Каша

Кадр: Telegram-канал «Екатерина Мизулина»

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина заявила об обращении в правоохранительные органы с просьбой проверить российского стримера Каша (Kussia, настоящее имя — Владимир Буянов) на предмет реабилитации нацизма. Об этом она сообщила в Telegram.

По данным организации, стример в своих видео дважды оскорбил город Мурманск. «Жители города-героя, мужественно сражавшегося с нацизмом в годы Великой Отечественной войны, возмущены и требуют привлечь его к ответственности за реабилитацию нацизма», — написала Мизулина.

Директор ЛБИ добавила, что организация обратилась в правоохранительные органы с просьбой дать правовую оценку высказываниям блогера.

Ранее Мизулина заявила, что неоднократно получала угрозы в свой адрес. По ее словам, угрозы ей рассылал украинец Ярослав Овсюк, объявленный в розыск в России. ЛБИ направила в правоохранительные органы 137 обращений с просьбой проверить украинца, уточнила Мизулина.

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      Олег Давыдов
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