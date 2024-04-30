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13:34, 30 апреля 2024Мир

Польша ответила на предложение Франции отправить на Украину солдат

Залевский: речи об отправке на Украину польских солдат нет

Фото: David Inderlied / Globallookpress.com

Польские власти ответили отказом на предложение Франции отправить солдат на Украину, рассказал заместитель министра национальной обороны республики Павел Залевский. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир польского телевидения.

По словам Залевского, он обсуждал с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню заявление президента Эммануэля Макрона о том, Париж якобы сделает все, чтобы Москва «не выиграла войну». «Лекорню говорил не о том, чтобы бросать солдат стран НАТО на фронт, а о том, чтобы солдаты стран НАТО могли в тылах поддерживать украинских солдат», — уточнил он.

Однако, подчеркнул он, Варшава отказалась даже от этого варианта. По мнению замминистра, Польша может сделать намного больше, если будет направлять на Украину оружие, боеприпасы, технику, обучать украинских солдат, что и происходит в стране. «В то же время нет даже речи об отправке польских солдат, и это очевидно», — заключил он.

Ранее Залевский рассказал, что Польша подала заявление об участии в ядерной программе НАТО Nuclear sharing. По его словам, данная программа предусматривает полный контроль американской стороны над применением ядерного оружия, которое могут разместить в Польше.

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      Александра Лисица
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