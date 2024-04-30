Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:30, 30 апреля 2024Россия

Рогов рассказал о незначительных очагах сопротивления в Работино

Рогов: в Работино есть небольшие очаги сопротивления ВСУ, это 2 — 3 человека

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что в населенном пункте Работино есть лишь незначительные очаги сопротивления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его цитирует ТАСС.

«Остались небольшие точки сопротивления. Думаю, что они сопротивляются, так как не понимают, что уже все», — отметил он.

По мнению Рогова, эти очаги сопротивления состоят сейчас из двух или трех человек, которым не хватает реальной оценки ситуации.

Ранее Владимир Рогов прокомментировал возможное появление войск США на Украине. По его словам, это станет «неприкрытой оккупацией» со стороны Вашингтона. Он подчеркнул, что иностранные военные будут расценены как оккупанты и автоматически станут приоритетной законной целью.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Маск назвал единственный нерешенный вопрос в конфликте на Украине. Какую роль он отвел Одессе?

      Украинская спортсменка-чемпионка угрожала соотечественникам ударами России

      Минобороны России назвало количество сбитых за сутки ракет производства США

      Польша ответила на предложение Франции отправить на Украину солдат

      Рогов рассказал о незначительных очагах сопротивления в Работино

      ВС России поразили ангар для сборки украинских беспилотников

      Заявление главкома ВСУ о захвате острова Нестрига опровергли

      Главу нижегородского парламента арестовали по делу о растрате

      В Лондоне задержали напавшего с мечом на полицейских и пешеходов мужчину

      Иллюзионист рассказал об опыте поедания стекла и лезвий

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше