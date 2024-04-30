Рогов рассказал о незначительных очагах сопротивления в Работино

Рогов: в Работино есть небольшие очаги сопротивления ВСУ, это 2 — 3 человека

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что в населенном пункте Работино есть лишь незначительные очаги сопротивления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его цитирует ТАСС.

«Остались небольшие точки сопротивления. Думаю, что они сопротивляются, так как не понимают, что уже все», — отметил он.

По мнению Рогова, эти очаги сопротивления состоят сейчас из двух или трех человек, которым не хватает реальной оценки ситуации.

Ранее Владимир Рогов прокомментировал возможное появление войск США на Украине. По его словам, это станет «неприкрытой оккупацией» со стороны Вашингтона. Он подчеркнул, что иностранные военные будут расценены как оккупанты и автоматически станут приоритетной законной целью.