Гвинет Пэлтроу предложила подвески в виде грудей и ягодиц

Американская марка Goop, основанная актрисой Гвинет Пэлтроу, предложила женщинам коллекцию украшений из золота. Они выполнены в виде частей женского тела: груди и ягодиц. Аксессуары представлены на официальном сайте бренда.

Дизайн украшений Le derriere doree и Rubies boobies dore назвали «нахальным». Подвеска в виде женского бюста украшена двумя рубинами, которые расположены на месте сосков. Цены на украшения варьируются от 370 до 507 долларов.

Гвинет Пэлтроу — американская актриса, обладательница премий «Оскар» и «Золотой глобус» за главную женскую роль в фильме «Влюбленный Шекспир» (обе — в 1999 году), а также «Эмми» как лучшая приглашенная актриса в комедийном телесериале «Хор» (2011 год).