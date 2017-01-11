Swarovski создал украшения в духе «Городского романса»

Компания Swarovski представила новую коллекцию украшений на весенне-летний сезон. Линейка получила название «Городской романс». Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки. На ее создание дизайнеров вдохновила атмосфера Парижа и Лос-Анджелеса.

«Романтичная сторона Парижа отражена в яркой цветочной палитре и женственном дизайне, в то время как современные архитектурные конструкции леги в основу более графичных украшений», — пояснила креативный директор марки Натали Колен. Она добавила, что эта коллекция подходит для выражения стиля и настроения каждой женщины.

Фото: Swarovski 1 /3

Австрийская компания Swarovski основана в 1895 году. Она специализируется на выпуске украшений из хрусталя и огранке синтетических и природных драгоценных камней. Самая известная продукция — стразы, которые продаются под брендом «Кристаллы Swarovski».