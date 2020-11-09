Рекордное число американцев захотели легализовать марихуану — 68 процентов взрослого населения. Об этом сообщает The Hill.

Известно, что опрос проводился с 30 сентября по 15 октября 2020 года. Отмечается, что за год число сторонников легализации выросло на два процента, а по сравнению с началом века — почти в два раза. Самая высокая поддержка была обнаружена среди взрослых в возрасте от 18 до 29 лет — там за легализацию выступает 79 процентов.

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Ранее сообщалось, что избиратели в американской столице Вашингтоне проголосовали за декриминализацию выращивания, хранения и некоммерческого распространения галлюциногенных грибов. За декриминализацию выступило большинство жителей округа Колумбия — более 76 процентов. Кроме того, избиратели в Аризоне, Монтане, Нью-Джерси и Южной Дакоте проголосовали за легализацию использования марихуаны в рекреационных целях. А жители Орегона выступили за отмену уголовной ответственности за хранение небольшого количества тяжелых наркотиков, в том числе героина и кокаина.

Известно, что за легализацию марихуаны выступает избранный вице-президент от Демократической партии Камала Харрис. В большинстве штатов не считается правонарушением продажа марихуаны в медицинских целях.

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