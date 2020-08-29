В США впервые проголосуют за легализацию марихуаны по всей стране

Палата представителей Конгресса впервые вынесет на голосование вопрос о легализации марихуаны на федеральном уровне. Об этом стало известно Politico.

По данным издания, законопроект, предполагающий исключение марихуаны из списка запрещенных веществ, рассмотрят в сентябре. В случае его принятия вещество не будет больше считаться запрещенным на федеральном уровне. Для легализации наркотика соответствующие поправки в законы должны будут внести власти штатов.

Однако даже если предложение поддержит нижняя палата, вероятность того, что его одобрит Сенат, минимальна. Кроме того, затем законопроект должен поддержать президент. За легализацию марихуаны выступает сенатор Камала Харрис, кандидат на пост вице-президента от Демократической партии.

В настоящее время употребление марихуаны легально в 11 американских штатах. На федеральном уровне законы США не разрешают хранение и курение вещества, причисляя его к наркотикам. В большинстве штатов не считается правонарушением продажа марихуаны в медицинских целях.