Еще один штат США легализовал марихуану

С 1 января 2020 года в американском штате Иллинойс будет разрешена продажа марихуаны для рекреационного использования. Об этом заранее сообщал сайт weedmaps.com.

Иллинойс таким образом стал одиннадцатым по счету штатом США, в котором марихуана полностью легализована. Теперь любой гражданин США, достигший 21-летнего возраста, предъявив документы, сможет купить вещество без рецепта.

Жителям Иллинойса для хранения разрешено до 30 граммов соцветий каннабиса, до 5 граммов концентрата психоактивного каннабиоида ТГК или до 500 миллиграммов ТГК, растворенного в еде или напитках. Для тех, кто приехал из другого штата, эти объемы в два раза меньше.

Употреблять в публичных местах или где-либо в присутствии несовершеннолетних все еще запрещено. Власти Чикаго постановили, что задний двор дома или балкон многоквартирного здания не считается общественным пространством.

Из 55 точек продажи медицинской марихуаны 35 получили лицензию и начнут продавать вещество и для рекреационного употребления. Хотя хранение и употребление теперь легальны, разрешение на продажу будут выдавать администрации отдельных городов штата. В зависимости от силы вещества, с его продаж будет взиматься налог в 10-25 процентов.

Производители и продавцы отметили, что в первые дни продаж примут меры, чтобы всю марихуану не скупили любители употреблять ее в развлекательных целях, так как она нужна больным людям. Вещество применяют как лекарство от тошноты при химиотерапии, для улучшения аппетита у больных СПИДом, а также при хронических болях и мышечных спазмах.

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