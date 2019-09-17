Израильского политика задержали за раздачу марихуаны на выборах

Бывший мэр израильского города Реховот и основатель партии «Неподкупные красно-белые» Ами Финштейн задержан на избирательном участке по подозрению в распространении марихуаны. Об этом сообщил в день выборов израильский ресурс newsru.co.il.

По данным портала, политика подозревают в раздаче запрещенного психоактивного вещества на одном из избирательных участков Реховота. Полицейские препроводили его для допроса в отделение полиции. Партия, основанная Финштейном, выступает за легализацию каннабиса, роспуск муниципальной полиции и улучшение положения выходцев из Эфиопии.

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На парламентских выборах 17 сентября решается в том числе вопрос внешней политики Израиля: премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в случае победы своей националистической партии «Ликуд» собирается официально присоединить к стране все еврейские поселения на спорном Западном берегу реки Иордан. Это может вызвать обострение конфликта с сопредельными арабскими странами.

В 2017 году правительство Израиля декриминализовало употребление каннабиса: уголовное дело заводят только в том случае, если потребитель попался полиции более трех раз. При этом в стране легализована медицинская марихуана: несколько десятков тысяч израильтян имеют документы на ее получение.

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