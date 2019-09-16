Нетаньяху пообещал присоединить все еврейские поселения на Западном берегу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что официально присоединит к Израилю все поселения евреев на Западном берегу реки Иордан в том случае, если его партия «Ликуд» придет к победе на выборах 17 сентября. Об этом сообщает Associated Press.

В числе поселений значится и то, которое расположено в городе Хеврон — в этом почти полностью палестинском городе с населением в более чем 250 тысяч человек компактно проживают несколько сотен еврейских поселенцев.

Как отмечают авторы заметки, премьер идет на все более радикальные предложения, пытаясь выиграть голоса националистически настроенных избирателей.

The Times of Israel сообщает, что в день голосования проход через разделительный барьер, построенный между израильской территорией и Западным берегом, будет закрыт для лиц без израильского гражданства. Это помешает попасть на работу тысячам палестинцев, живущих в спорном регионе, но работающих в Израиле.

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11 сентября российский МИД заявил, что планы по аннексии Израилем новых территорий могут подорвать надежды на установление мира между еврейским государством и сопредельными арабскими странами.

Премьер-министр Израиля 10 сентября включил в программу своей партии на парламентских выборах распространение суверенитета Израиля на поселения на Западном берегу реки Иордан, в частности, речь шла об Иорданской долине — территории под полным военным контролем израильтян.

Находящиеся на Западном берегу поселения израильтян были основаны в 1967 году после Шестидневной войны. ООН считает эти территории оккупированными, Израиль пока что определяет их как «спорные».

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