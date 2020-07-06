Байден и демократы разошлись в вопросах марихуаны

Демократы в подавляющем большинстве выступают за легализацию марихуаны в США, даже большинство республиканцев одобряют эту инициативу, следует из данных опросов. Автор издания The Atlantic Эдвард-Айзек Довэйр (Edward-Isaac Dovere) проанализировал отношение сторон к легализации наркотика и то, почему наиболее вероятный кандидат от демократов на президентских выборах Джо Байден не до конца разделяет мнение своих коллег по партии.

Довэйр пишет, что вопрос легализации мотивирует избирателей, молодых людей и чернокожих американцев голосовать. Однако Байден, кажется, не до конца разделяет идеи своих сторонников, отмечает журналист. У демократов есть версии, почему именно политик не торопится поддерживать легализацию, хотя его помощники утверждают, что все они ошибочны: начиная с версии относительно его работы в Вашингтоне и заканчивая версией о том, что Байден не будет поддерживать инициативу из-за того, что он трезвенник, чей отец боролся с алкоголизмом, а сын — с зависимостью.

«Если бы Байден сказал, что хочет завтра легализовать марихуану, это помогло бы ему заполучить колеблющихся молодых избирателей — особенно сторонников Берни [Сандерса], особенно молодых цветных людей, которых наказала система правосудия, относящаяся к ним несправедливо по вопросам марихуаны», — сказал Бен Вессел, директор группы NextGen America, сосредоточенной на усилении политической активности среди молодых избирателей.

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Джон Феттерман, лейтенант-губернатор Пенсильвании, также призвал Байдена поддержать инициативу хотя бы для того, чтобы обеспечить себе голоса в штате и стать ближе к победе на президентских выборах: «Если аккаунт Джо Байдена в Twitter запостит "Легальная марихуана'' — это получит миллион лайков в первые два часа. Я гарантирую это. И никто не собирается обвинять дядю Джо в том, что он глупец».

В легализации, кажущейся такой очевидной политической победой, Байдену мешает только общественное здравоохранение, говорят его нынешние и бывшие помощники. Он читал исследования и хочет видеть что-то определенное, чтобы убедиться, что легализация не приведет к серьезным психическим или физическим проблемам у подростков или взрослых, отмечает The Atlantic.

Байдена не раз критиковали за его неопределенную позицию по данному вопросу. Так, мэр Джексона, штат Миссисипи, Чокве Лумумба (Chokwe Lumumba) сказал, что если Байден считает, что марихуана вызывает привыкание, он должен объяснить, чем она хуже алкоголя, кофеина и никотина. Лумумба заявлял, что легализация является необходимой частью реформы уголовного правосудия, напомнив, сколько чернокожих попадают в тюрьму за продажу и хранение марихуаны: «Я бы посоветовал ему и его команде более широко исследовать некоторые тонкости».

Автор подчеркивает, что на самом деле марихуана не является приоритетной задачей для политика. Легализация — это слишком маленькая проблема для небольшой команды Байдена, чтобы сосредоточиться на ней, и слишком крупная, чтобы занять твердую позицию по данному вопросу без более тщательной проверки.

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