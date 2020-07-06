Мир
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
США разлюбили вкладывать деньги в Россию
Россиянам решили раздать еще денег
Летевший в Латвию самолет с солдатами развернули на полпути из-за коронавируса
Власти предупредили об опасной зоне из-за работ военных под Северодвинском
Победитель «Дакара» отреагировал на отказ Квята вставать на колено
Венедиктов намекнул на вину России в крушении Ту-154 над Черным морем
В подводных пещерах впервые нашли технологии древней цивилизации
Бросившую сына в «Лосином острове» женщину отправили на принудительное лечение 
Австралия изолирует 6 миллионов человек из-за вспышки коронавируса
Поперечный вызвался оплатить штраф за осужденную журналистку Светлану Прокопьеву
Новости партнеров

Байден и демократы разошлись в вопросах марихуаны

Перейти в «Мою Ленту»
Джо Байден
Джо Байден
Фото: Patrick Semansky / AP

Демократы в подавляющем большинстве выступают за легализацию марихуаны в США, даже большинство республиканцев одобряют эту инициативу, следует из данных опросов. Автор издания The Atlantic Эдвард-Айзек Довэйр (Edward-Isaac Dovere) проанализировал отношение сторон к легализации наркотика и то, почему наиболее вероятный кандидат от демократов на президентских выборах Джо Байден не до конца разделяет мнение своих коллег по партии.

Довэйр пишет, что вопрос легализации мотивирует избирателей, молодых людей и чернокожих американцев голосовать. Однако Байден, кажется, не до конца разделяет идеи своих сторонников, отмечает журналист. У демократов есть версии, почему именно политик не торопится поддерживать легализацию, хотя его помощники утверждают, что все они ошибочны: начиная с версии относительно его работы в Вашингтоне и заканчивая версией о том, что Байден не будет поддерживать инициативу из-за того, что он трезвенник, чей отец боролся с алкоголизмом, а сын — с зависимостью.

«Если бы Байден сказал, что хочет завтра легализовать марихуану, это помогло бы ему заполучить колеблющихся молодых избирателей — особенно сторонников Берни [Сандерса], особенно молодых цветных людей, которых наказала система правосудия, относящаяся к ним несправедливо по вопросам марихуаны», — сказал Бен Вессел, директор группы NextGen America, сосредоточенной на усилении политической активности среди молодых избирателей.

Джон Феттерман, лейтенант-губернатор Пенсильвании, также призвал Байдена поддержать инициативу хотя бы для того, чтобы обеспечить себе голоса в штате и стать ближе к победе на президентских выборах: «Если аккаунт Джо Байдена в Twitter запостит "Легальная марихуана'' — это получит миллион лайков в первые два часа. Я гарантирую это. И никто не собирается обвинять дядю Джо в том, что он глупец».

В легализации, кажущейся такой очевидной политической победой, Байдену мешает только общественное здравоохранение, говорят его нынешние и бывшие помощники. Он читал исследования и хочет видеть что-то определенное, чтобы убедиться, что легализация не приведет к серьезным психическим или физическим проблемам у подростков или взрослых, отмечает The Atlantic.

Байдена не раз критиковали за его неопределенную позицию по данному вопросу. Так, мэр Джексона, штат Миссисипи, Чокве Лумумба (Chokwe Lumumba) сказал, что если Байден считает, что марихуана вызывает привыкание, он должен объяснить, чем она хуже алкоголя, кофеина и никотина. Лумумба заявлял, что легализация является необходимой частью реформы уголовного правосудия, напомнив, сколько чернокожих попадают в тюрьму за продажу и хранение марихуаны: «Я бы посоветовал ему и его команде более широко исследовать некоторые тонкости».

Автор подчеркивает, что на самом деле марихуана не является приоритетной задачей для политика. Легализация — это слишком маленькая проблема для небольшой команды Байдена, чтобы сосредоточиться на ней, и слишком крупная, чтобы занять твердую позицию по данному вопросу без более тщательной проверки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Democrats Want to Legalize Marijuana. Joe Biden Doesn’t.
Трампа назвали безалаберным и сеющим рознь президентом
Атаки Трампа на Байдена посчитали неэффективными
Байден предложил Трампу помериться умом на дебатах
Другие материалы рубрики
Мир00:04 5 июля

Поправить по вкусу

Китайские законы, бегство населения и упадок. Что ждет Гонконг после потери автономии?
17:47Сегодня

Летевший в Латвию самолет с солдатами развернули на полпути из-за коронавируса

17:15Сегодня

Австралия изолирует 6 миллионов человек из-за вспышки коронавируса

16:56Сегодня

Иран заявил о значительном ущербе из-за взрыва на ядерном объекте

Мир00:36 1 июля

Дракон подкрался незаметно

Китай годами добивался лояльности Европы. Пандемия коронавируса показала его истинное лицо
16:43Сегодня

Объяснена любовь немецких солдат к «зигованию»

17:07Сегодня

Уйгуры захотели международного суда над руководством Китая за геноцид

16:18Сегодня

В Китае назвали способы не заразиться бубонной чумой

Мир00:0225 июня
Джо Байден

Машина оплошностей

Слабоумие и харассмент — с чем идет на выборы главный соперник Трампа?
15:58Сегодня

Китай принялся за угрозы Британии после отказа считать его другом

15:27Сегодня

В Китае арестовали самого влиятельного критика Си Цзиньпина

14:57Сегодня

Пожилые французы пошли под суд за шпионаж на Китай

Россия
В России подвели итоги голосования по Конституции. 77,92 процента — за поправки
В стране изменят Основной закон. Этого пожелали большинство россиян
«Ребенок в изоляторе, не время отсиживаться дома»
Россиянка решила поддержать обвиненную в порнографии художницу, но сама оказалась за решеткой
В России начался основной этап голосования по Конституции
Что нужно знать о главном политическом событии страны
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
Главное о новых тарифах ЖКХ, выплатах семьям и правилах для водителей
Все материалы
Мир
Взрыв на ядерном объекте Ирана назвали атакой Израиля
Возле границ России объявили тревогу из-за бубонной чумы
Смертельное заболевание распространяется в Китае и Монголии
Восемь человек погибли при столкновении двух самолетов
Поправить по вкусу
Китайские законы, бегство населения и упадок. Что ждет Гонконг после потери автономии?
Буря повалила дерево на компанию во время детского праздника
Лондон введет санкции против россиян по делу Магнитского
Дракон подкрался незаметно
Китай годами добивался лояльности Европы. Пандемия коронавируса показала его истинное лицо
Все материалы
Бывший СССР
Лукашенко рассказал о зависти россиян и украинцев к белорусам
«Я посылал надежных людей с автоматами»
Лукашенко правит Белоруссией уже 25 лет. Как он укреплял свою власть и что стало с его соперниками?
Лукашенко нашел истоки белорусского суверенитета в «седой древности»
«Аварии происходили регулярно»
 
Лукашенко заявил о готовности заплатить любую цену за суверенитет
«Просверлили череп и прочистили каналы»
Родители не приняли гомосексуальность сына. Они решили вылечить его, сделав операцию на мозге
Лукашенко предупредил Белоруссию об угрозе сценария «заграничных кукловодов»
Все материалы
Экономика
Из российских аптек исчезли четыре востребованных зарубежных препарата
Не верой единой
Доллар захватил мир и стал главной валютой планеты. 200 лет назад его ни во что не ставили
Российским нацпроектам продлят жизнь
Двойной форсаж
В России решили строить дороги еще быстрее. Как это поможет экономике?
Названа желаемая зарплата россиян после коронавируса
Дмитрий МазепинПо закону RICO
Дмитрий Мазепин и руководство «Уралхима» могут понести солидарную ответственность
«Газпром» приостановил поставку газа через Польшу
Все материалы
Силовые структуры
Раскрыта полная оскорблений переписка историка Соколова и убитой им аспирантки
Андрей ЕжовКаширский маньяк-сантехник покончил с собой в СИЗО
Мужчина десять лет убивал женщин. Оказавшись за решеткой, он свел счеты с жизнью
Полицейские инсценировали похищение россиянина для его спасения
Приговоренные диагнозом
История карательной психиатрии. Спецпроект «Ленты.ру»
Обвиненным в изнасиловании модели фотографом Феллини и Бродского занялись в СКР
«Там сидят генералы, замешанные в грязных делах»
12 лет назад в России появились комиссии по защите заключенных. Почему они заодно с тюремщиками?
Охотившийся на женщин маньяк-сантехник покончил с собой в СИЗО
Все материалы
Наука и техника
Раскрыта опасность антисептиков
«Бессмысленное, нерусское название Москва»
Как и зачем советская власть давала новые имена городам по всей стране
Названо новое преимущество вакцины от коронавируса
Пылающий полуостров
Как война в Корее едва не поставила мир на грань ядерной катастрофы
Зафиксировано катастрофическое усиление жары по всей Земле
Постапокалипсис сегодня
 
Отказ от «Украины» объяснили отсутствием у России авианосцев
Все материалы
Спорт
Тренер «Барселоны» отреагировал на информацию об утрате доверия футболистов
«На этой неделе они выпили много пива»
«Сити» уничтожил «Ливерпуль», а игрок сборной Украины приговорил «Челси» — главные события тура АПЛ
Авербух отреагировал на решение Медведевой тренироваться в Москве
Абдулманап НурмагомедовУмер отец Хабиба Нурмагомедова
Известный тренер скончался из-за осложнений после коронавируса
Роднина высказалась о смерти отца Нурмагомедова и призвала извлечь из нее урок
Билет в квартет
Жаркая борьба за Лигу чемпионов и битва «Вулверхэмптона» с «Арсеналом» — главные интриги тура АП
Месси нашли новую команду
Все материалы
Культура
Эмбер Херд уличили в интрижках с Илоном Маском и Джеймсом Франко
Что мы там не видели
Поющие рыбаки, абсурд и Россия без геев: над чем шутит голливудская комедия про «Евровидение»
Усыновившая двух темнокожих подростков певица Sia стала бабушкой
«Они стараются угождать старшим по рангу»
Вертикаль власти, гигиена и поддержка: чем обезьяны отличаются от людей
Умер актер фильма «Зловещие мертвецы»
Дочь Майкла Джексона рассказала о своей сексуальной ориентации
Серебренникова признали виновным по делу «Седьмой студии»
Режиссер получил три года условно
Все материалы
Интернет и СМИ
Уткин заступился за владеющую особняком в США Малышеву
Темный лорд
Русскоязычный хакер держит в страхе весь мир и зарабатывает миллионы. Кто он и как это ему удается?
Венедиктов пересказал разговор Лукашенко с Путиным об объединении с Россией
«Человек, которому было скучно»
Эротика на фоне фотообоев и грязных подворотен — Россия глазами русского философа
В России сообщили о тайных переговорах с другими странами по делу MH17
«Если семья без урода — значит, он еще на работе»
«Уральские пельмени» годами шутят про тещу и алкоголиков. Почему их до сих пор смотрят миллионы?
Журналистку Светлану Прокопьеву признали виновной в оправдании терроризма
Все материалы
Ценности
Vogue напечатал на обложке обнаженную модель в психбольнице и был обруган
Ким КардашьянОт бедра
Брюки клеш обожали во всем мире и презирали в СССР. Почему они вернулись в моду?
Богачи по всему миру вышли из самоизоляции и похвастались роскошной жизнью
Лейла Бен Али и Зин аль-Абидин Бен Али«Я сыта по горло твоей тупостью»
Миллиарды, тигры и террор жены: как африканский правитель тонул в роскоши и позорно бежал из страны
54-летняя модель показала тело в бикини 12-летней давности и удивила подписчиков
Кендалл Дженнер и Белла Хадид«У всех здесь есть суперкар»
Как олигархи спускают состояния в казино Монако, пока их дети хвастаются роскошью в сети
Раскрыт секрет зонтов Елизаветы II в цвет наряда
Все материалы
Путешествия
Европа открыла внешние границы и отказалась пускать россиян
«Нас чуть не сожрали»
Как туристы отправились рыбачить в открытый океан и сразились за еду с акулами
В России стартовал полноценный курортный сезон
«Здесь русских любят больше, чем в России»
Крепкий коньяк, дружба народов и душевные разговоры: зачем российским туристам ехать в Белград
Пилотов раскритиковали за видео с игрушкой в кабине самолета
«Я своими руками сделал дом, в котором потом и жил»
Россиянин оказался заперт в Грузии из-за коронавируса. Что помогло ему пережить пандемию?
Туристов предупредили об опасности отдыха в Сочи
Все материалы
Из жизни
Публике представили убивающее коронавирус ожерелье из эвкалипта
Девушка сбросила 61 килограмм без отказа от вредной пищи и дала совет худеющим
Студентка перепутала опасную болезнь с похмельем и оказалась парализована
Раскрыт способ похудения с помощью сала
Все материалы
Создатели родстера «Крым» выпустят пикап
Тест Genesis G70 после микрообновления
Разглядываем трехмерную приборную панель корейского премиального седана
Bentley добавила новому Flying Spur четырехместный салон
Посмотрите на невероятный мотоцикл BMW из России
Знаменитая мастерская Zillers Garage представляет свою новую работу
Toyota начала выпускать запчасти для 50-летнего спорткара
«Буханка» для миллионеров
Видео: самый дорогой УАЗ «Буханка» в истории. За что просят миллион рублей?
Производство Lada Vesta снизилось в 1,6 раза
Все материалы
Дом
Граффити с изображением актера Сергея Бодрова стрит-арт команды HoodGraff TeamОсторожно: закрашено
В России уничтожают множество граффити-шедевров. За что власти не любят уличное искусство?
«Нам с мужем разрешено жить по-человечески только ночью»
Соседи отравляют жизнь россиянке. Как их шум почти довел ее до нервного срыва
«Возвращайся в свою страну или я убью тебя!»
Интим-услуги, разборки, ненависть и страх: как рынок аренды по всему миру переживает коронавирус
Дышите ровно
Какими россияне видят врачей, спасающих страну от коронавируса
Все материалы
Нацпроекты
Ставропольским аграриям упростили доступ к льготным кредитам
Путин объявил дату начала ЕГЭ
Как будут проходить экзамены в условиях пандемии и кому их можно не сдавать?
Предприятиям и муниципалитетам Амурской области выделят 2,6 миллиарда рублей
В России перенесли ЕГЭ
Что нужно знать о решении властей и к чему готовиться школьникам
Жителей российского региона с предрасположенностью к раку возьмут под контроль
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
В России допустили включение вопросов о коронавирусе в ЕГЭ
Все материалы