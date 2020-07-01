Байден предложил Трампу помериться умом на дебатах

Кандидат на пост президента США, демократ Джо Байден предложил действующему главе государства Дональду Трампу окончательно решить, кто из них умнее, на предвыборных дебатах. Об этом сообщает ТАСС.

Материалы по теме Машина оплошностей Слабоумие и харассмент — с чем идет на выборы главный соперник Трампа?

Во время общения с журналистами Байдену задали вопрос, проверяли ли его на снижение умственных способностей. «Я не могу дождаться возможности сравнить мои когнитивные способности с когнитивными способностями человека, против которого я веду предвыборную борьбу», — ответил 77-летний политик.

29 июня стало известно, что Трамп дал задание команде найти новое обидное прозвище своему конкуренту. Новая стратегия президента — закрепить в сознании американцев образ Байдена как человека, якобы страдающего маразмом.

Обеспокоенность умственным здоровьем Байдена была темой широких дискуссий с тех пор, как он объявил о своем вступлении в президентскую гонку. За прошедшие несколько месяцев Байден допустил ряд ошибок в ходе телевизионных интервью и предвыборных речей. Трамп не раз оскорблял Байдена из-за его запинок и неуместных высказываний, настаивая, что бывший вице-президент США психически не способен занимать должность.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!