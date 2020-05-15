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В умственном здоровье Байдена снова усомнились

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Ethan Miller / Getty Images

Во время виртуального круглого стола кандидат от Демократической партии США на грядущих президентских выборах Джо Байден допустил оговорку, которая снова вызвала сомнения в ясности ума бывшего вице-президента. Об этом сообщает Daily Mail.

Во время выступления Байден неправильно назвал число погибших от коронавируса в США и число тех, кто стал безработным из-за эпидемии. «Мы... находимся в середине пандемии, которая на сегодняшний день стоила нам более 85 000 рабочих мест. Жизни миллионов людей. Миллионов людей. Миллионов рабочих мест», — сказал политик, запинаясь. «Вы знаете, и мы находимся в положении, когда, вы знаете, мы только что получили новое страхование по безработице, сегодня утром, ну, число — 36,5 миллиона заявок с момента начала этого кризиса», — продолжил он.

В действительности, согласно данным проекта Университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано более 85 тысяч случаев смерти от коронавируса, тогда как около 36,5 миллиона человек потеряли работу из-за пандемии.

Перепутавший местами данные политик вызвал бурную реакцию в Twitter. Многие пользователи начали задаваться вопросом, касающемся умственного здоровья Байдена. «Бедный Джо... как они могут позволить этому человеку участвовать в президентской гонке, зная, что он демонстрирует признаки слабоумия», — написала одна из пользователей. «Этот человек не может быть президентом», — написал другой пользователь.

Обеспокоенность умственным здоровьем Байдена была темой широких дискуссий с тех пор, как он объявил о своем вступлении в президентскую гонку. За прошедшие несколько месяцев Байден допустил ряд ошибок в ходе телевизионных интервью и предвыборных речей.

Ранее 15 мая Байден признался, что не помнит свою бывшую помощницу Тару Рид, обвиняющую его в сексуальных домогательствах.

Действующий президент США Дональд Трамп не раз издевался над Байденом из-за его запинок и неуместных высказываний, называя его «сонный Джо» в своих постах и настаивая, что бывший вице-президент США психически не способен занимать должность.

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