Байден не вспомнил обвинившую его в домогательствах женщину

Кандидат в президенты США от Демократической партии США, бывший вице-президент Джо Байден заявил, что не стал бы голосовать за себя на президентских выборах, если бы верил рассказам своей бывшей помощницы Тары Рид, обвиняющей его в сексуальных домогательствах. Также 77-летний политик признался, что вообще не помнит ее, сообщает New York Post со ссылкой на телеканал MSNBC.

Байден отметил, что избиратели, которые обеспокоены обвинениями в его адрес, должны «голосовать сердцем», а в случае, если они верят словам Рид, то и вовсе не должны голосовать за него. «Если они верят Таре Рид, они, вероятно, не должны голосовать за меня. Я бы за себя не проголосовал, если бы верил Таре Рид», — сказал он.

Бывший вице-президент продолжает решительно отвергать обвинения Рид в том, что он в 1993 году прижал ее к стене и пытался совершить действия сексуального характера. Отвечая на вопрос американского телеведущего Лоуренса О'Доннелла о том, помнит ли Байден в принципе, кто такая Тара Рид, политик дал отрицательный ответ. «Буду честен с вами, нет», — сказал Байден.

Ранее лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер поддержал Байдена, сказав, что готов поверить ему на слово. По словам Шумера, ему достаточно того, что Байден отверг все обвинения.

Около месяца назад бывшая помощница Байдена Тара Рид заявила, что подвергалась сексуальным домогательствам со стороны политика почти 30 лет назад. По ее словам, Байден, занимавший тогда пост сенатора от штата Делавэр, в одном из коридоров Капитолия без разрешения целовал ее, прикасался и настаивал на интимных отношениях. Рид рассказывала о харассменте маме, подруге, брату и бывшей коллеге. На фоне обвинений женщина призвала 77-летнего политика выйти из президентской гонки. Бывший вице-президент США отверг все обвинения и заявил, что ничего подобного никогда не происходило.

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