Байдену решили поверить на слово в деле о домогательствах

Лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер заявил, что готов поверить на слово наиболее вероятному кандидату от Демократической партии на грядущих выборах, бывшему вице-президенту Джо Байдену, которого обвиняют в сексуальных домогательствах к бывшей помощнице Таре Рид. Об этом пишет Politico.

По словам Шумера, ему достаточно того, что Байден отверг все обвинения. «Я услышал объяснение Байдена. Я думаю, этого достаточно», — подчеркнул сенатор, добавив, что уверен в том, что Байден станет прекрасным президентом и поможет демократам вернуть большинство в сенате.

В то же время, отвечая на вопрос о том, верит ли он словам Рид, Шумер отметил, что раньше, до появления движения #MeToo, никто не слушал женщин, когда они рассказывали о том, что с ними произошло, теперь же их якобы слушают.

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После этого адвокат Дуглас Вигдор, представляющий интересы Рид, обвинил сенатора в двойных стандартах. «Комментарий Шумера абсолютно бессмысленный, поскольку Байден не предоставил никаких объяснений», — подчеркнул он.

Шумер стал не первым представителем Демпартии, поддержавшим Байдена после обвинений бывшей помощницы. До этого в защиту бывшего вице-президента уже высказывались и другие высокопоставленные демократы, в том числе и сенаторы-женщины. За это они подверглись критике со стороны республиканцев, которые обвинили их в лицемерии и напомнили о том, что демократы высказывались в абсолютно противоположном ключе, когда речь шла об обвинениях в домогательствах в адрес представителя Республиканской партии, судьи Верховного суда США Бретта Кавано.

В середине апреля бывшая помощница Байдена Тара Рид заявила, что почти 30 лет назад подвергалась сексуальным домогательствам со стороны политика. По словам Рид, в 1993 году Байден, занимавший тогда пост сенатора от штата Делавэр, в одном из коридоров Капитолия без разрешения целовал ее, прикасался и настаивал на интимных отношениях. Она рассказывала о харассменте маме, подруге, брату и бывшей коллеге.

На фоне обвинений Рид призвала 77-летнего Байдена выйти из президентской гонки. Байден отверг все обвинения и заявил, что ничего подобного никогда не происходило.

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